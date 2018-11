"Aconteceu" General afirma que não há acordo com DEM, apesar de três novos ministros serem do partido "Não existe compromisso com partidos. O próprio Bolsonaro caracterizou como algo não planejado ser do DEM", afirmou Augusto Heleno

O general da reserva Augusto Heleno, indicado para ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Foto: Antonio Cruz/ Arquivo Agência Brasil

Indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Augusto Heleno disse hoje, quarta-feira (21) que, apesar de já haver três indicações de integrantes do DEM para o cargo de ministros no futuro governo, as escolhas não têm sido feitas por compromissos partidários.

Segundo o general, as escolhas levam em conta nomes e bancadas. A afirmação foi feita pouco antes de se reunir com Bolsonaro. Nesta manhã.

Os deputados do DEM que vão integrar o novo governo são Onyx Lorenzoni (RS), que comandará a Casa Civil, Tereza Cristina (MS), indicada para a pasta da Agricultura, e Luiz Henrique Mandetta (MS), que vai assumir o Ministério da Saúde.

De acordo com o general, a expectativa é de que a equipe ministerial esteja toda definida após Bolsonaro fazer a cirurgia que retirará a bolsa de colostomia. “Mas essa é uma decisão dele e há muitas condicionantes [relativas à definição dos nomes para as funções]. A gente não fica pressionando para nomear. Ele tem o tempo dele e faz as coisas no tempo dele”, disse Heleno.

O futuro ministro do GSI acrescentou que a escolha de integrantes do DEM para três pastas ministeriais não foi feita levando em conta o partido, mas aspectos pessoais e a bancada da qual eles fazem parte.

“DEM é mera circunstância. Não é nada que o comprometa com o DEM".

Ele tem escolhido por nomes e, como disse ontem, por bancadas. É o que tem sido predominante nas escolhas. Não existe compromisso com partidos. O próprio Bolsonaro caracterizou como algo não planejado ser do DEM. Aconteceu”, disse o general. (Com EBC).