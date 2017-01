2018 Gestão de aliados tem observação atenta de Azambuja

A grande maioria dos prefeitos eleitos e reeleitos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul em 2016 faz parte de bloco de sustentação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), seja por vínculo partidário ou escolha pessoal, E este é um dos principais motivos para que todos eles tenham seu desempenho acompanhado atentamente pelo mandatário máximo do Estado.

O governador não faz o monitoramento da performance e das decisões dos aliados, porque respeita a autonomia e o estilo de cada um. Entretanto, sem prejudicar a boa relação que tem com todos os 79 eleitos e assegurando-lhes apoio e parceria independentemente de opções partidárias e políticas, está cuidando de um dos mais emblemáticos patrimônios do PSDB, que é o modo tucano de governar.

Azambuja quer desembarcar em 2018 nutrido por resultados políticos e gerenciais de sua própria administração e do mandato dos aliados, tanto os de hoje como os eventuais que podem ser atraídos amanhã. O secretário-chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, atenta para o raciocínio de um governador republicano, para quem, na construção das parcerias, o tamanho e a importância dos municípios devem ser colocados com os mesmos peso e medida sobre a balança . A ótica de que todos os prefeitos e prefeituras tenham tratamento igual vai prevalecer ao longo de todo o mandato de Azambuja, afiança o secretário.

Com esse comportamento, o governador fornece elementos fundamentais de garantia e confiança para que nenhum prefeito sinta-se privilegiado ou discriminado em função do peso político, eleitoral e sócio-econômico de seu município. E com isso Reinaldo Azambuja tem toda tranquilidade para, com desenvoltura, acompanhar de que forma e com quais resultados as gestões tucanas se mantêm fiéis às diretrizes programáticas do partido.