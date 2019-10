PREMIADA Gestão inovadora põe Campo Grande na ponta de premiações nacionais Trato futurista com intervenções humanizadoras e resgate de credibilidade impulsionam a capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) Foto: Divulgação

Administração de Marquinhos Trad (PSD) anida não completou três anos, este é seu primeiro mandato e nesse curto período a cidade já adquiriu renovada personalidade. A capital de Mato Grosso do Sul historicamente se destaca por duas qualidades especiais: a privilegiada localização geográfica e o perfil empreendedor de seu povo, fatores que a dotaram de singular vocação para o crescimento.

Hoje, esses traços definitivos e consolidados ganham o melhor contexto na forma e no conteúdo com os capítulos de uma nova história que começou a ser escrita em 2017, quando Marquinhos Trad assumiu a Prefeitura, com o compromisso de promover uma gradual, mas objetiva, revolução. Não se desencorajou ao quebrar paradigmas e soube considerar o peso das tradições. Porém, recompôs a visão gerencial de uma cidade que está chegando ao patamar de um milhão de habitantes acumulando demandas e vários nós amarrados em seu inquieto e irregular expansionismo urbano e demográfico.

A audácia cobra seus preços, habitualmente elevados. A execução de um projeto que há anos estava adormecido e quase moribundo nas gavetas de Brasília, colocou o prefeito na linha de tiro de comerciantes e moradores furiosos com os transtornos causados pelas obras do “Reviva Centro”. Elas não seriam feitas e entregues da noite para o dia. O desgaste do prefeito duraria o tempo em que homens, máquinas, escavações na rua e a interrupção do tráfego afetariam o movimento comercial, impactariam os indicadores de empregabilidade e tornariam mais confusos e complicados o trânsito de veículos na área central.

Passado mais de um ano, o avanço do Projeto Reviva Centro provoca nos cidadãos e cidadãs um repensar – na verdade, um reviver que se surpreende e se encanta com um lugar redesenhado, no qual os espaços da 14 de Julho e adjacências respiram e pulsam como há muito não se via. A mudança reencaixou a presença das pessoas no cotidiano das ruas e calçadas agora sem os obstáculos desnecessários e exagerados que a volúpia progressista vinha amontoando.

CONCEITO

Marquinhos nas obras da Ernesto Geisel. Foro: Divulgação

O Projeto Reviva Centro permite - a quem deseja conferir – aproximar-se e tornar-se íntimo de uma compreensão sobre o conceito de gestão de um município. Governar a cidade é respeitar e entender a alma de quem a constrói, ouvir suas lamúrias, sondar e considerar seus sonhos. E neste exercício fica simples concluir que as pessoas querem habitar um lugar que lhes assegure acessibilidade, mobilidade, liberdade espacial e oxigênios para a convivência, o trabalho, o lazer, a sustentabilidade e o conhecimento.

No seio de ações semelhantes, o governo municipal refina a estrutura da cidadania e capacita o avanço da população para o futuro. No início deste mês, esta realidade se agigantou quando Marquinhos Trad desembarcou em São Paulo para receber uma das marcas nacionais de reconhecimento à excelência gerencial. O prefeito de Campo Grande havia conquistado o prêmio máximo no indicador de “Boas Práticas na Gestão Publica”, entregue durante o II Congresso Nacional de Prefeitos.

PREMIAÇÕES

Apesar de levar em conta o olhar conjuntural do gestor para os desafios da cidade que está administrando, a premiação na categoria “Gestão Publica Participativa” teve como seu motivador o projeto “Conecta CG – Qr Code”. Trata-se de um dos itens do Programa “Conecta Campo Grande”. Define um sistema que agrega iniciativas em infraestrutura e tecnologia, criando o cenário de uma cidade conectada. O QR Code foi instalado nas praças esportivas e está acessível a quem deseja saber, por exemplo, quais os horários e aulas de modalidades esportivas oferecidas pelo poder publico local, além de dispor de códigos acessíveis para as pessoas que buscam informações sobre pontos turísticos e a história e a cultura campograndenses.

Marquinhos exibe o documento que atesta a premiação à sua administração de Campo Grande.

Além da premiação pelo QR Code, outros indicadores de desempenho administrativo consagram Campo Grande em suas avaliações. A capital arrebatou o primeiro lugar do Sebrae Prefeito Empreendedor e foi vencedora do Prêmio “Mariluce Bittar – Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018” na categoria “Programas e Benefícios Socioassistenciais”. Do 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Foz do Iguaçu (PR), Marquinhos Trad trouxe o Selo Mérito 2019, da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos da Habitação (ABC). Esta é a entidade que identifica as melhores práticas e políticas publicas habitacionais de interesse social no Brasil.