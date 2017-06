Política Governador autoriza obras com investimentos das Emendas

O governador Reinaldo Azambuja destacou, durante solenidade de assinatura de ordens de serviços para obras de drenagem e asfalto, que o apoio da bancada federal, para alocação de recursos por meio de emendas parlamentares, e o respaldo da Assembleia Legislativa, no aperfeiçoamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul), estão sendo fundamentais para o Governo do Estado executar obras de infraestrutura nos 79 municípios.

No dia 19 de junho ele autorizou, com a participação de deputados federais, parlamentares estaduais, prefeitos e o superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF), Evandro Narciso de Lima, obras de drenagem e asfalto em 24 municípios, com investimentos de R$ 29.198.935,95.