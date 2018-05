Festa da Linguiça de Maracaju Governador destaca importância da parceria do Estado na realização das festas que promovem a cultura

Foto: Chico Ribeiro

No encerramento da 24ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju, neste domingo (29.04), o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância do Estado ser parceiro na realização desses eventos para difundir as tradições culturais de Mato Grosso do Sul. Ele também frisou os investimentos que levou para a cidade, anunciando a construção de uma nova escola estadual, com investimentos de R$ 4 milhões.

“O governador do Estado é parceiro na realização dos eventos que ajudam a difundir nossas tradições, hoje a Festa de Maracaju é conhecida em todo o país e atrai também turistas de outros países”, ressaltou.

Em entrevista à imprensa local, Reinaldo Azambuja também falou dos resultados dos 3 anos e 4 meses no comando da administração estadual e pontuou que prima por uma gestão democrática, transparente e com resultados. “Nunca teve um Governo tão parceiro dos municípios. Nós investimos em obras estruturantes em todas as cidades desde problemas de pavimentação ao saneamento básico”.

No escopo, segundo ele, políticas que promovem o desenvolvimento Mato Grosso do Sul e algumas decisão não muito populares foram responsáveis pelos resultados positivos. “Mato Grosso do Sul é o 2º em geração de empregos, primeiro em investimentos em infraestrutura e saneamento e hoje é a 5ª economia mais competitivas do Brasil, acho que são efeitos do trabalho e dedicação que fizemos para o Estado continuar sendo pujante como é”, finalizou.

Estavam presentes também o secretário de Governo de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel, deputados estaduais Enelvo Felini, Zé Teixeira, Barbosinha e Felipe Orro, prefeitos de Maracaju, Maurílio Azambuja e o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina.