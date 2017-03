Governador diz que Operação da PF criou 'estardalhaço' que prejudica todo país

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou que a Operação "Carne Fraca", da Polícia Federal, que identificou irregularidades em três frigoríficos, teve muito alvoroço e "pirotecnia" (arte de entreter o público manuseando químicas), o que pode prejudicar o mercado da carne brasileira no exterior. Ele no entanto, defende punição àqueles que cometeram atos ilegais.

“Não se trata de defender os maus funcionários e empresários corruptos, que devem ser punidos com rigor. O que nos causa preocupação é por que essa pirotecnia, desqualificando toda a carne brasileira?", disse Reinaldo, no domingo (19), durante a inauguração de obras, em Guia Lopes da Laguna, a 220 km de Campo Grande.

Azambuja ressaltou que o Brasil já enfrenta resistências neste mercado, em países como Estados Unidos e Austrália, em função do aumentos das exportações brasileiras, por isso criticou o fato de "superdimensionar", focos que tiveram irregularidades.

"Isso é muito ruim, prejudicial ao mercado e ao país. Será que tem algum pano de fundo nisso tudo? Não se pode criminalizar toda a carne brasileira por causa de alguns maus funcionários e empresários corruptos, em prejuízo a toda uma cadeia produtiva”, afirmou o administrador Estadual.

Reinaldo deve se reunir nesta segunda-feira com dirigentes do setor pecuário às 14h na Famasul.

Investigação -

"Carne Fraca", Operação realizada pela Polícia Federal, faz parte de uma investigação que envolve frigoríficos em um esquema criminoso, que segundo as autoridades "maquiavam" carnes vencidas, com ácido ascórbico e as reembalavam para conseguir vendê-las.

As envolvidas, então, subornavam fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que autorizassem a comercialização do produto sem a devida fiscalização. Esta carne imprópria era destinada para consumo interno e à exportação. (Com assessoria).