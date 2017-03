Governador e prefeito cumprem agenda interna nesta terça-feira

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) e o governador do Estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) cumprem agenda interna nesta terça-feira (7).

Caso houverem mudanças, se acordo com as assessorias, será informado no decorrer do dia.

Dessa forma, até então eles irão cumprir apenas compromissos internos. As informações são de suas respectivas assessorias de imprensa.