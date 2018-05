Ribas do Rio Pardo Governador entrega 59 moradias e lança construção de mais 79 "Assina ordem de início de serviço da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Edelmiro Lopes"

Governador também entrega a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Santo André. Foto: Reprodução/Saul Schramm

Nesta manhã, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) visita a obra de construção de 192 bases do Lote Urbanizado, no Jardim Pantanal, em Ribas do Rio Pardo, a 103 km de Campo Grande. Na ocasião, entrega 59 casas e lança a construção de mais 76.

Ainda pela cidade, o governador entrega 59 casas do residencial Nova Esperança II – programa que conta com investimentos da União, Estado e município. Também será entregue a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Santo André.

No mesmo bairro, assina ordem de início de serviço da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Edelmiro Lopes – emenda da senadora Simone Tebet. E, por fim, lança a construção de 76 unidades habitacionais no Jardim Santa Emília I e II – FGTS Subsidiado.