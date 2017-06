Governador entrega viaturas e R$ 47 milhões em infraestrutura para Naviraí erão entregues 16 viaturas para atender às Polícias e Corpo de Bombeiros do município e região; já as obras abrangem desde saneamento à pavimentação e construção de moradias.

Foto: Edemir Rodrigues

Naviraí recebe, nesta quinta-feira (8.6), 16 viaturas para atender às Polícias e Corpo de Bombeiros da região. A entrega será feita pelo governador Reinaldo Azambuja, que visita as obras de infraestrutura do município, onde os investimentos estaduais somam R$ 47,9 milhões. Eles incluem projetos executados, em andamento e obras que abrangem desde saneamento, drenagem e pavimentação à entrega de unidades habitacionais e reforma da Penitenciária de Segurança Máxima.

A visita tem início, às 8h, nas obras de restauração da pavimentação asfáltica e adequação da capacidade de tráfego na MS-141, que dá acesso ao campus universitário e conta com investimentos de R$ 4,6 milhões.

Na sequência, o governador vai ao bairro Jardim Paraíso ver o andamento das obras de recuperação da erosão formada pelas fortes chuvas do início do ano passado. Em outubro, foram concluídos os serviços de drenagem e recomposição da erosão, no valor de R$ 5 milhões. Nesta etapa, estão sendo realizadas as obras de pavimentação que somam R$ 8,2 milhões.

Com 97% executadas, as obras do residencial no bairro Vila Nova também receberão a visita do governador. Feitas por meio da parceria entre União, Estado e Município, as unidades habitacionais têm previsão de entrega à população em outubro deste ano.

Em Naviraí, Reinaldo Azambuja vai ainda ao Parque Industrial, à entrega da reforma na Penitenciária de Segurança Máxima, acompanhar as obras de drenagem de águas pluviais na avenida Amélia Fukuda e de saneamento executadas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Na agenda, estão incluídas ainda a vistoria às obras de restauração asfáltica e a revitalização da praça Municipal Santos Tomazeli, cujas melhorias foram feitas por meio de emendas do governador enquanto deputado federal. Ele também se reune com o prefeito, secretários municipais e vereadores para tratar de questões pertinentes ao município.