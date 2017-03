Governador ganha aval de deputados e reforma administrativa Ã© aprovada na Assembleia

Governador ganha aval de deputados e reforma administrativa é aprovada na Assembleia

Foi aprovada na sessão desta quinta-feira (10) na Assembleia Legislativa a reforma administrativa do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A previsão para economia dos cofres do governo pode chegar a 134 milhões e será encaminhada ao governador para sanção da lei.

De acordo com a proposta, as 13 secretarias, serão reduzidas para 11 diminuindo os gastos públicos. Foram 19 votos favoráveis e nenhum contrário, com a garantia do governo de apresentar em 15 dias informações sobre o impacto financeiro das mudanças.

Para o presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB) a reforma administrativa do governo foi benéfica para o Estado. “Essa reforma foi analisada com muito rigor e veio num momento muito importante para a organização das finanças do Estado. Com isso os deputados entenderam que a aprovação era o melhor caminho para continuar gerando economia e produtividade, quem tem a ganhar é a população com essas mudanças”, disse o presidente da Casa.