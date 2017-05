150 empregos Governador inaugura fábrica de cerveja em Campo Grande; indústria vai gerar 150 empregos

Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja inaugura nesta quinta-feira (11.5) uma fábrica de cerveja em Campo Grande com capacidade de produção de seis milhões de latas da bebida por mês. A indústria, que vai empregar 150 funcionários, pertencente ao grupo Mendes & Doi Limitada e está instalada no Núcleo Industrial da Capital.

Além de inaugurar a indústria, o governador vai lançar a 1ª Etapa da Temporada 2017/2018 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, que será disputada em Campo Grande; e inaugurar a obra de revitalização do prédio da 4ª Delegacia de Polícia da Capital, no bairro Moreninhas II. Confira abaixo os detalhes da agenda.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open

Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul abre a temporada do principal campeonato de vôlei de praia do País: o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open. A primeira etapa da temporada 2017/2018 será lançada, oficialmente, por Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (11.5). O evento de lançamento será realizado às 9h no gabinete do governador, na Governadoria.

Em 2016, a etapa da competição em Campo Grande foi considerada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) como uma das melhores do torneio. Por esse motivo, a Capital sul-mato-grossense foi escolhida para sediar a primeira das nove etapas da temporada 2017/2018.

No lançamento oficial, está confirmada a presença do ex-jogador e medalhista olímpico Emanuel Rego, um dos maiores atletas de todos os tempos na modalidade, que participou de cinco jogos olímpicos e conquistou três medalhas (ouro, prata e bronze).

Revitalização da 4ª DP

Seguindo a agenda, será entregue pelo governador Reinaldo Azambuja,às 14h30, a revitalização do prédio da 4ª Delegacia de Polícia, que fica no bairro Moreninhas II. A obra foi a primeira realizada por meio do projeto estadual “Mãos que Constroem”, lançado em setembro do ano passado. A reforma do prédio utilizou mão de obra carcerária e absorveu investimentos de R$ 160 mil.

Ao todo, 36 detentos dos regimes aberto e semiaberto do sistema prisional da Capital trabalharam na obra. Conforme o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, o projeto dará agilidade e atenderá com mais rapidez às necessidades atuais das delegacias de Polícia, reduzindo custos e promovendo uma ressocialização dos internos. A 4ª DP fica na rua Barreiras, 748, Moreninhas II.

Fábrica de cerveja

A inauguração da fábrica de cerveja e bebida energética em latas, do grupo Mendes & Doi Limitada, que também é proprietário da fábrica de refrigerantes da marca Refriko, atuante desde 2013 na capital de Mato Grosso do Sul, está agendada para às 19h30, no Núcleo Industrial (avenida Engenheiro Annes Salim Saad, 59, saída para Terenos).

Construída ao lado da planta da Refriko, a nova unidade possui 5 mil metros quadrados de área e teve o custo de R$ 19 milhões da empresa. Para atingir a capacidade de produção de seis milhões de latas de cerveja/mês, a indústria vai empregar 150 funcionários. Na fábrica de refrigerantes, de três mil metros quadrados, atuam 50 trabalhadores.

O apoio do Governo do Estado foi fundamental para a viabilidade de implantação da fábrica, que será a primeira cervejaria de Mato Grosso do Sul (o Estado já conta com duas microcervejarias). A atração de grandes empreendimentos para o Estado tem sido uma marca da atual gestão, por meio da concessão de incentivos fiscais, financiamento via Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), investimentos em infraestrutura e logística e parcerias com o setor produtivo.

Os incentivos fiscais servem para compensar o custo do frete da matéria prima, que será adquirida de outros Estados da Federação, como as latas e o malte, tornando a fábrica competitiva frente a outras gigantes do setor localizadas em outros Estados.

A mão de obra a ser contratada para trabalhar na fábrica constituirá em cidadãos sul-mato-grossenses. A empresa investirá em treinamento para capacitação dos profissionais.