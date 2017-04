MS Governador participa de comemorações e entregas de medalhas no dia do Exército Brasileiro

Prestigiando os 367 anos do Exército Brasileiro, comemorado nesta quarta-feira (19/04), o governador Reinaldo Azambuja participou da entrega de medalhas a autoridades que contribuem com o desenvolvimento da instituição, no Comando Militar do Oeste.

E em reverência ao patrono das polícias militares e civis do Brasil, também participou da outorga da medalha Tiradentes, com formação de novos cabos e lançamento do programa de policiamento ostensivo e preventivo aéreo da Capital, no Centro de Convenções Albano Franco.

No primeiro evento, Reinaldo destacou a importância do Exército Brasileiro, ‘que sempre foi um parceiro de Mato Grosso do Sul. Segundo o governador, a união entre o Estado e as forças policiais ‘fortalece nossos ideais e beneficia toda população’.

O general Gerson Menandro, comandante do CMO (Comando Militar do Oeste) também reforçou o papel da instituição, destacando que o Exército não só protege as fronteiras do país, mas atende a população em locais onde o Estado não chega, como o Pantanal ou em áreas de conflito, garantindo segurança e levando saúde, mantimentos e educação.

Foto:Divulgação/Assessoria

“Estivemos presente em grandes momentos da história do nosso país, ajudando o povo brasileiro em todas as necessidades, seja em uma crise de segurança pública, incêndio, ou até mesmo garantindo vacinas, proteção ao meio ambiente”, afirmou.

Durante a cerimônia a senadora Simone Tebet (PMDB), o senador Pedro Chaves (PSC) e o diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins receberam a medalha de Ordem do Mérito Militar, que homenageia personalidades que se destacam por seu trabalho em favor da instituição.

“É uma honra muito grande ter meu trabalho como educador e senador da república reconhecido por uma das instituições mais respeitadas do nosso país. Sou muito grato ao Comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, e ao general Menandro Garcia de Freitas, por tão honrosa distinção. Vou continuar trabalhando com muito afinco em favor do Exército, que tem papel fundamental não só na defesa da pátria mas também na prestação de serviços à comunidade”, agradeceu Pedro Chaves.

Bosco Martins agradeceu a homenagem em nome da equipe TVE, afirmando que a medalha é reconhecimento de um trabalho conjunto. “O governado do Estado, através da Rádio e TV Educativa, tem parceria e de suporte ao Exército Brasileiro, por meio do SISNACC (Sistema Nacional de Comunicação Crítica). Os equipamentos de transmissão e recepção de dados via satélite do Exército estão instalados na torre da TV Educativa”, detalha.

Ainda segundo o jornalista, essa parceria viabiliza um plano piloto do Exército Brasileiro no compartilhamento de informações com alta capacidade de transmissão de dados e vídeos nessa plataforma de comunicação. “Isso significa mais mobilidade, respostas rápidas e eficácias no gerenciamento de incidentes”, afirma.

O SISNACC é um dos suportes do SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), que disponibiliza faixas de radiofrequência em pelo menos 50 % do território nacional para monitoramento das fronteiras.

Após as comemorações ao Dia Exército, o governador participou da Outorga da medalha Tiradentes da Polícia Militar de MS, com a formatura de 368 novos cabos e lançamento oficial do programa de policiamento ostensivo e preventivo aéreo.

Na ocasião também foram entregues medalhas a pessoas que se destacam na parceria com a Polícia Militar, entre eles o prefeito de Bonito, Odilson Soares (PSDB), que destacou a importância dos policiais militares junto à população, não apenas para Bonito, mas para todo o MS.

“O governador tem garantido profissionalização e transformado as forças policiais de MS em uma das melhores de Brasil. Não somente pelo investimento em equipamentos, como carros e hoje esse helicóptero, que será de grande importância no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo da cidade de Campo Grande, mas também no respeito que o cidadão tem hoje ao ver um policial nas ruas, nos bairros na cidade”, afirmou.

O prefeito de Bonito compareceu a homenagem acompanhado do comandante PM de Bonito, major Espíndola. (Com assessoria).