Governador Reinaldo Azambuja lanÃ§a Tecnofam nesta terÃ§a-feira

Governador Reinaldo Azambuja lança Tecnofam nesta terça-feira

Nesta terça-feira (13.3) o governador Reinaldo Azambuja fará o lançamento da terceira edição da Tecnofam – “Tecnologias e conhecimento para agricultura familiar”. Também estarão presentes o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck e o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmuss, além de representantes das demais instituições parceiras do evento.

Tecnofam

A Tecnofam 2018 “Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar’, considerado o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado para o público-alvo, que está em sua 3ª edição, deve reunir agricultores familiares, técnicos de assistência técnica, estudantes, acadêmicos e professores, além da população urbana interessada em conhecer as tecnologias voltadas para o setor agrícola de base familiar.

Dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), vinculada à Casa Civil, demonstram que a agricultura familiar brasileira é responsável pela produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica nacional e que existem, em todo o país, cerca de 4,4 milhões de famílias agricultoras, sendo que o setor responde por sete em cada dez postos de trabalho no campo.

Mato Grosso do Sul, por sua vez, conta atualmente com cerca de 80 mil famílias de agricultores familiares. Dados do último Censo Agropecuário revelam que os principais alimentos produzidos pelos pequenos agricultores no Estado são mandioca (77%), café (68%) e feijão (56%).

De acordo com dados da Sead, a agricultura familiar é caracterizada quando a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, que é tanto seu local de trabalho, quanto sua moradia. “A Tecnofam cria um ambiente favorável para o conhecimento e a adoção de tecnologias que façam diferença no dia a dia do agricultor familiar. Esse evento serve como uma importante oportunidade de tornar a ciência e a tecnologia acessível para agricultores da nossa região, sejam eles pequenos, médios e/ou grandes produtores”, explica o Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste, Auro Akio Otsubo.

O chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Lafourcade Asmus, informa que a Tecnofam conta com mais de 20 tecnologias a campo, além de mostras, oficinas e feira de produtos. Ele explica que o evento é preparado em parceria com diversas instituições de Mato Grosso do Sul. Asmus destaca a importância do apoio do Governo do Estado, da prefeitura de Dourados, da Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul (APOMS), entre outros.

A Tecnofam é um evento que acontece a cada dois anos. A primeira edição foi realizada em 2014 e contou com 1.200 participantes. A segunda edição, realizada em 2016, reuniu cerca de 1.500 pessoas. Este ano, o evento acontece de 17 a 19 de abril de 2018, das 7h30 às 16h30, na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados.

Evento: Lançamento da Tecnofam 2018

Data: 13 de março (terça-feira)

Horário: 15h30

Local: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) – avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS)