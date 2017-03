Governador se reÃºne com presidente da Petrobras para discutir a crise do gÃ¡s no Estado

Governador se reúne com presidente da Petrobras para discutir a crise do gás no Estado

O governado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) se reunirá nesta sexta-feira (10) às 15h com o presidente da Petrobras, Pedro Parente para falar sobre a crise do gás, para tentar controlar a crise do gás que teve uma queda significativa devido à queda na arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Produtos e Mercadorias) que está afetando os cofres do Estado.

De acordo com o Governo do Estado, a arrecadação com a importação do gás natural foi de 18,18% do total de ICMS, em 2014, para 5,67% em 2017.