Governo MS Governador vai à três municípios para e autorização de início e entrega de obras "Haverá entrega de 22 títulos de imóveis pelo programa de Regularização Fundiária"

Foto: Arquivo/MS Notícias

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega nesta quinta-feira (28), obras em três municípios de Mato Grosso do Sul. O primeiro lugar a ser visitado pelo governador está previsto que seja o municípo de Alcínópolis.

No município, o Reinaldo assina ordem de início de serviço da obra de restauração funcional do pavimento de nove ruas. Autoriza a pavimentação e drenagem de águas pluviais na avenida Averaldo Fernandes Barbosa – emenda Carlos Marun.

Ainda na cidade, o governador autoriza a licitação do projeto da ponte de concreto armado sobre o rio Taquari – divisa MS/MT, na rodovia MS-217 60×6 metros e visita a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na avenida Averaldo Fernandes Barbosa e na rua Pedro Mendes de Oliveira.

Na sequência, o Governador deve ir até a cidade de Pedro Gomes onde deve assinar ordem de início de serviço da obra de recapeamento asfáltico em parte de duas avenidas e em sete ruas, numa área de 26.517,34 m².

A entrega da obra de reforma de três reservatórios metálicos elevados REL-002 Vila Marcelino, e REL-003 Vila São Luiz e de concreto elevado REL-001-80 m³ – Sanesul e da obra de construção de garagem com almoxarifado, contemplando ainda uma copa, depósito de materiais de limpeza, vestiários e sanitários para funcionários da Sanesul.

Ainda na região, haverá autorização para licitação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas Hugo Balbuena Acosta, 15 de Novembro, 1º de Abril e Santópolis na Vila São Luiz, homologação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Constituição – emenda do ex-senador Delcidio Amaral;

Também serão homologadas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas Hugo Balbuena Acosta e Fortaleza, 243,15 m drenagem e 2.397,62 m² pavimentação – emenda deputado federal Dagoberto Nogueira e autorização para licitação da obra implantação com pavimentação asfáltica da Serra da Água Branca (Amazilo), numa extensão de 1,009 Km.

Haverá entrega de 22 títulos de imóveis pelo programa de Regularização Fundiária.

Na sequência Reinaldo deve dar uma pausa para o alamoço, após estar alimentado, Azambuja segue para o município de Coxim, onde haverá o descerramento de placa da obra de perfuração e ativação de um poço tubular profundo COX-016, vazão 59 m³/h, profundidade 151 metros (Piracema/Nova Coxim), adutoras, construção de 6 reservatórios de concreto armado – Sanesul. Ainda no município, Azambuja entrega obra de construção de 33 unidades habitacionais do conjunto habitacional Taquari I e de pavimentação e drenagem de águas pluviais no conjunto habitacional Taquari II – Agehab.

Na região, o governador também entrega pavimentação, drenagem de águas pluviais e implantação de ciclovia na avenida Virgínia Ferreira e reforma do prédio do escritório Regional da Jucems.

Ainda haverá obra de perfuração e ativação de um poço de 151 metros de profundidade, adutoras, construção de 6 reservatórios de concreto armado: 300 m³ = apoiado (margem esquerda Taquari – Piracema e Nova Coxim), 100 m³ = elevado (margem esquerda Taquari – Piracema e Nova Coxim), 500 m³ = apoiado (Setor BNH), 300 m³ = apoiado (Setor Norte), 150 m³ = elevado (Setor Norte) e 100 m³ = elevado (Setor Exposição) e implantação de quatro estações elevatórias, melhorias em estações elevatórias, tratamento (cloração gasoso e padrão), execução de 309 ligações domiciliares de água, 25.657 m de rede de distribuição de água primária e reabilitação de unidades operacionais – Sanesul.

Entre as entrega, a de implantação de 8.541 m de rede coletora de esgoto e 559 ligações domiciliares de esgoto. Recursos Funasa /Sanesul, implantação de 3.521 m rede coletora de esgoto (DN 150 a 450) e 76 ligações domiciliares de esgoto na vila São Paulo, além de implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Presidente Vargas, 1.098 m de linha de recalque e Melhorias nas EEEB Santa Maria e EEEB Lagoa Dourada – Sanesul.

Obra de execução de 1.454 m de rede de coletora de esgoto e 97 ligações domiciliares (atender EE Padre Nunes) – Sanesul e patrulha mecanizada (1 distribuidor de calcário, 1 grade niveladora, 1 grade niveladora, 1 pá carregadeira traseira, 1 rotoencanteirador e 1 trator agrícola 85 CV) para atender a Prefeitura também serão entregues.