Governador visita quatro municípios e entrega R$ 18,2 milhões de investimentos nesta sexta-feira

Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja entrega R$ 10,6 milhões em obras e lança R$ 7,6 milhões em investimentos, totalizando R$ 18,2 milhões nos municípios de Eldorado, Mundo Novo e Itaquiraí nesta sexta-feira (17.5). À noite, já em Dourados, ele assina resolução referente ao tratado de auto monitoramento ambiental, para certificar a produção de suínos em Mato Grosso do Sul.

Reinaldo Azambuja começa a agenda em Eldorado onde inaugura a obra de perfuração e ativação de um poço tubular profundo PMO-003, profundidade de 150m e vazão de 24,75m³/h no distrito de Porto Morumbi, no valor de R$ 248.643,44, também entrega ponte de concreto armado sobre o córrego Ribeirão da Onça, na Estrada Vicinal EL-57, no valor de R$ 786.194,10.

Ainda no município, ele assina autorização para início das obras de instalação de um transformador de energia de 112,5 KVA na EE Eldorado, um investimento de R$ 82.005,48, obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Manoel Farias, no valor de R$ 703.322,64, obra de restauração funcional do pavimento em diversas ruas do bairro Cerâmica, orçada em R$ 1.259.712,48. Também será feita a assinatura do termo de acordo para liberação de recursos financeiros para custeio de ações de saúde na Fundação de Saúde Terezinha Piroli, em sete parcelas de R$ 100.000,00, totalizando R$ 700 mil e a autorização para elaboração de projeto para obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no perímetro urbano de Porto Morumbi, no valor de R$ 116.016,00.

Mundo Novo

Em seguida, Reinaldo Azambuja segue para Mundo Novo, onde às 10h, realiza a entrega de obras e assinatura de serviços no total de R$ 4 milhões. O governador autoriza a ativação dos poços tubulares profundos MUN-006 e MUN-007, feitos pela Sanesul, no valor de R$ 724.179,30. Também realiza a assinatura de ordem de início de serviços para execução da obra de restauração funcional do pavimento de quatro avenidas e sete ruas do município investimento de R$ 1.363.041,63, ordem de início de serviços para execução de urbanização dos poços MUN-008 e MUN-009, construção de adutora que interliga os poços com o reservatório RAP-001, no valor de R$ 381.070,04.

Também será feita assinatura de ordem de início de serviços para obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Universitário, na ordem de R$ 649.047,07, assinatura de convênio para reforma da cobertura metálica do ginásio esportivo Antônio Alves Moreira, no valor de R$ 432.758,62 e de autorização para licitação da obra de construção do prédio de laboratório de pesquisa da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), de R$ 546.290,48.

Itaquiraí

A tarde o governador viaja para Itaquiraí, onde inaugura a pavimentação asfáltica dos bairros Nova Era e Nova Esperança I e II, obra que envolveu serviços de drenagem e iluminação, totalizando R$ 4.199.672,26 de investimentos estaduais. O município também será contemplado com o início das obras de restauração asfáltica no Jardim Primavera. Os recursos próprios, cerca de R$ 1,79 milhão, vão trazer melhorias das condições de tráfego nas ruas: das Avenidas, dos Lírios, das Dálias, das Açucenas, das Acácias, dos Jasmins, das Margaridas, das Camélias, das Hortênsias, das Violetas, das Rosas, das Orquídeas, das Tulipas e Travessa dos Ipês.

Reinaldo Azambuja também participa da inauguração da EE Professora Tertulina Martins de Oliveira com 14 salas de aula, no assentamento Santo Antônio, com investimento de R$ 4.722.13,16. As aulas na nova escola tiveram início em 4 de abril deste ano. Ao todo, 1.500 alunos das redes municipal e estadual de ensino foram deslocados para o prédio.

Dourados

À noite, o governador segue para Dourados, para participar da comemoração aos 25 anos da Associação Sul-mato-grossense de Suinocultura (Asumas), onde será feita a assinatura da resolução referente ao tratado de auto monitoramento ambiental, para certificar a produção no Estado.