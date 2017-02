Conselho de Desenvolvimento do Sul Governadores do Codesul reconhecem avanços do governo de MS

Reunidos quarta-feira, 8, na cidade paranaense de Cascavel para tratar de desafios comuns à região, os governadores do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul chegaram à conclusão que é possível aperfeiçoar práticas em bloco para contribuir com o enfrentamento nacional da conjuntura recessiva. E em virtude do potencial natural, das condições estratégicas e da vocação desenvolvimentista, Mato Grosso do Sul é visto como peça fundamental para acelerar o ritmo dessa engrenagem federativa.

Os avanços do governo de Reinaldo Azambuja (PSDB) para atravessar a turbulência foram reconhecidos no evento por governadores, secretários estaduais e técnicos de várias áreas, especialmente a econômica, a social e a de gestão estratégica. O equilíbrio rigoroso das relações entre receita e despesa e o arrojo na retomada do desenvolvimento, mesmo de forma cadenciada para que se recupere a capacidade de investir e de atrair investimentos, estão pontuados na conta positiva do dirigente sulmatogrossense.

Esta foi a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Sul (Codesul) em 2017. E Azambuja lacrou importantes conquistas. Assinou dois convênios de incentivo a pequenos produtores de Rio Brilhante e Tacuru, no valor de R$ 1,2 milhão, para aquisição de carreta e insumos destinados à avicultura, com aporte do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE); subscreveu a resolução para regulamentar procedimentos uniformes de inspeção sanitária nos estados do bloco; e, a convite dos organizadores, participou do 29º Show Rural, uma importante feira de tecnologia que se destaca na agenda nacional de eventos do gênero. A Agraer-MS montou um estande e levou técnicos e produtores da agricultura familiar para intercâmbio com outros estados.

De acordo com Azambuja, é prioritária a atenção que vem sendo dada por seu governo ao sistema de controle sanitário. Por isso, ele assinou, otimista, a resolução sobre o projeto de lei autorizando a equivalência dos serviços estaduais de inspeção animal entre os quatro estados. “Isso vai assegurar algumas vantagens excepcionais. De um lado, porque melhora, aperfeiçoa a fiscalização e o controle, garantindo aos consumidores produtos de qualidade. Ao mesmo tempo, à medida que nossa produção regional é valorizada, também ganhamos, e muito, em competitividade, pontuando em posições de excelência nos mercados interno e externo”.