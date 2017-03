Governo: 26,13% dÃ£o Ã³timo/bom para Azambuja e 44,36% para Marquinhos

Avaliações Governo: 26,13% dão ótimo/bom para Azambuja e 44,36% para Marquinhos Temer tem só 16,03% de aprovação e Lula lidera intenções de voto

Com três mil pessoas entrevistadas em 17 municípios de 1º a 10 este mês, 95% de confiabilidade e 2,5% na margem de erro para mais ou para menos, a Ranking Comunicação e Pesquisas consultou as intençõs de voto para presidente da Republica e as avaliações do povo sobre administrações municipal (Campo Grande), estadual e federal. A empresa contratante é o Diário da Mídia.

Conforme a amostragem, o governo do prefeito Marquinhos Trad (PSD), que está no cargo há três meses, é de 44,36%, obtidos para as avaliações “ótimo” e “bom”. Para 28,40% é regular, 12,83% entendem ser ruim ou péssimo e 14,41% não sabem ou não quiseram responder. Os principais problemas de Campo Grande, segundo a pesquisa, são os buracos (51,66%), a segurança (49,83%), a saúde (46,63%), iluminação publica (42,93%), desemprego (40,66%) e moradias (29,60%).

Já o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que assumiu em janeiro de 2015, tem seu governo considerado ótima ou bom por 26,13% dos eleitores, mas regular para 40,33% e ruim ou péssimo para 23,71%. Não sabem ou não quiseram responder a este quesito 9,83% dos entrevistados. O instituto Ranking perguntou também o que os eleitores acham do governo de Michel Temer. É ótimo ou bom para somente 16,03% e ruim ou péssimo para 45,63%, enquanto 31,83% o classificam de regular e 6,51% não souberam ou não responderam à pergunta.

PLANALTO – As intenções de voto para presidente da Republica pesquisadas pelo Instituto Ranking em Mato Grosso do Sul trazem como principal noidade a ascensão do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), que ultrapassou, entre outros nomes, presidenciáveis como Aécio neves (PSDB), Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmim (PDB), Ciro Gomes (PDT) e até o presidente Michel Temer (PMDB). Bolsonaro tem pontuação que o coloca bem próximo do líder, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A amostragem registrou que no sistema espontâneo de consulta a preferência por Lula chega a 14,10% entre os eleitores sulmatogrossenses. O petista é seguido por Bolsonaro (12,16%), Aécio (9,16%), Marina (7,03%), Alckmim (5,73%), Ciro (4,50%), Dilma Roussef, do PT (3,73%), Dória Jr, do PSDB (2,76%), José Serra, do PSDB (2,22%) e Temer (1,33%). Não responeram ou não souberam responder 37,28%. Na estimulada, a consulta revelou ests resultados, pela orem: Lula (19,56%), Bolsonaro (13,70%), Alckmim (11,70%), Marina (9,46%), Ciro (5,33%), Temer (4,53%); e Ronaldo Caiado, do DEM (3,23%). E não responderam à pergunta 32,49%.

No cenário de rejeição aos presidenciáveis, os petistas Dilma (20,06%) e Lula (15,06%) lideram, acompanhados por Temer (9,36%), Ciro (8,56%), Bolsonaro (4,70%), Alckmim (4,03%) e Caiado (2,70%). Mais de um terço dos entrevistados (35,53%) não responderam.