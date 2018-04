Governo MS Governo assina contrato para obras em Iguatemi e lança mais investimentos para Três Lagoas

Foto: Edemir Rodrigues

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18.4) a assinatura de um contrato para pavimentação em um residencial em Iguatemi e lançou uma licitação para recapear ruas no município de Três Lagoas.

A Agência assina com a Mariju Engenharia um contrato com investimentos de R$ 629.428,30 para a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade, no residencial Élida Lopes Nogueira, em Iguatemi. O prazo para execução será de 180 dias, contados a partir da ordem de serviço que ainda será expedida pela Agesul.

Já a licitação para Três Lagoas, irá beneficiar o município com a restauração das ruas Zuleide Perez Tabox e Dr. Oscar Guimarães. De acordo com o setor de licitações da Agência, a obra está orçada em R$ 893.329,33. A tomada de preços acontece no dia 4 de maio, na Agesul, em Campo Grande.

Confira as publicações nas páginas 13 e 22 do DOE.