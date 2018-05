Governo atende Zé Teixeira e autoriza construção de laboratório na UEMS de Mundo Novo

Nesta sexta-feira (18/05), o Governador Reinaldo Azambuja assina em Mundo Novo, termo de autorização da licitação do prédio que abrigará um laboratório da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, orçado em R$ 546,2 mil).

No ano de 2015, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) – atual secretário da Assembleia Legislativa, reivindicou a obra de melhoria na unidade de Polo de Universidade em Mundo Novo.

Em proposta, o parlamentar solicitou estudos e providências visando melhorias na estrutura física do prédio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, disponibilizando a construção de salas de aula e um laboratório, para atender à demanda do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental.

O Diário Oficial nº 9.644 publicou em licitação a autorização para contratação de empresa para a obra do prédio de Laboratório de Pesquisa da UEMS.

Zé Teixeira afirma em nota que está muito satisfeito com o atendimento. "Temos que ressaltar que cada atendimento conquistado nesta Casa de Leis sempre foi enriquecido pela parceria e com o apoio recíproco dos Vereadores,importantíssimos na concretização de nossas metas em servir à sociedade, como homem público” finalizou o democrata.