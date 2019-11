CULTURA Governo Bolsonaro exonera diretor da Funart, cargo pode ser entregue à Roberto Alvim Há o querer do governo Bolsonarista de transferir a pasta da Cultura para Educação ou Direitos Humanos

ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) Miguel Proença Foto: Vitor Jore

O Governo Federal, por meio de assinatura do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, publicou nessa manhã, segunda-feira (04), no Diário Oficial da União, a exoneração do presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) Miguel Proença.

O principal cotado à substituir Proença é o dramaturgo Roberto Alvim, que é do Centro de Artes Cênicas da instituição e é alinhado a Bolsonaro.

A figura exonerada, está à frente da Funarte desde fevereiro de 2019. Pianista e ex-diretor da Sala Cecília Meirelles, localizada no Rio, já foi secretário municipal de Cultura e também diretor da Escola de Música Villa-Lobos.

Segundo fontes do Planalto, há-se o querer do governo Bolsonarista de transferir a pasta da Cultura para Educação ou Direitos Humanos comandados respectivamente pelos polêmicos: Abraham Weintraub e Damares Alves.

Alvim para à Funarte alarmou o setor artístico. Foto: Bruno Santos/Folhapress

Alvim ganhou mais simpatia de Bolsonaro ao ter protagonizado um embate público com a atriz Fernanda Montenegro. Ele usou as redes sociais em setembro para atacar atriz, após ela ter posado para a ensaio da revista Quatro Cinco Um.

Na época, ele disse sentir “desprezo” por Fernanda e a acusou de ser “mentirosa”. Na publicação, ela aparecia vestida de bruxa em uma fogueira de livros. A Associação dos Produtores de Teatro emitiu nota repudiando as declarações do dramaturgo.

*Com informações da Folha de São Paulo.