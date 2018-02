Emergência Governo contrata empresa por R$ 1,9 milhão para obras em Aquidauna e Paraíso das Águas 'Aquidauana enfrenta uma das maiores enchentes de sua história, nesta manhã, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai ao município'

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja Foto: Reprodução/TopMídias

O governo de Mato Grosso do Sul divulgou dois contratos que, juntos, somam R$ 1,9 milhão. O montante é destinado para obras de infraestrutura em Aquidauana e Paraíso das Águas, municípios distantes 135 km e 282 km, respectivamente.

Segundo os documentos divulgados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22), a Pactual Construções foi contratada por R$ 1.336.296,93 para executar obras de infraestrutura urbana, com a drenagem de águas pluviais na rua Guariroba e rodovia MS-316. A intervenção faz parte da 2ª etapa da obra.

Também há contrato para obras na rua Antônio Capelo, entre as vias Alberto Chebel e Veridiano, em Aquidauana. A mesma empresa vai executar ações de drenagem e pavimentação por R$ 572.665,49. Nesta obra, a previsão é de conclusão de até seis meses, enquanto, em Paraíso das Águas, pode levar oito meses.

Situação de emergência - Aquidauana enfrenta uma das maiores enchentes de sua história. Pelo menos 120 pessoas estão desabrigadas e a situação de emergência já foi decretada pela prefeitura.

Nesta manhã, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai ao município, que ainda não contabilizou os estragos da chuva até agora.