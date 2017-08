Maracaju Governo destina R$ 1,6 milhão para construção de pontes em Maracaju

Foto: Chico Ribeiro

Investimentos de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado garantem a construção de duas pontes de concreto armado em Maracaju. Uma das travessias já foi concluída e entregue à população. A outra está em processo licitatório e a obra deverá ser iniciada neste semestre.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso de Maracaju. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma.

A primeira das travessias foi construída sobre o córrego Turvo, na MS-166. Iniciada em outubro do ano passado, a construção custou R$ 827,7 mil aos cofres estaduais e foi entregue por Reinaldo Azambuja em junho de 2017, mês em que Maracaju completou 93 anos de emancipação. A estrutura de concreto possui 20 metros de extensão no trecho que faz a ligação das rodovias federais BR-060 e BR-267.

Já a segunda ponte, conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), será construída sobre o rio Santo Antônio na estrada vicinal prolongamento da rua Valfrido de Moraes Ribeiro. O projeto está em fase de licitação, mas a previsão de investimento é de R$ 810 mil.

Segundo Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontua.Regiões

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande será beneficiado o municípios de Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.