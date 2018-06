Governo determina 30% de vagas de estágio para negros Decreto assinado nesta quinta-feira também dá prioridade para a contratação de empresas terceirizadas que aplicarem a cota determinada

Foto: Fátima Meira/Futurapress/Estadão Conteúdo

Decreto assinado nesta quinta-feira também dá prioridade para a contratação de empresas terceirizadas que aplicarem a cota determinadaAlém disso, o decreto determina que a administração pública federal priorize a contratação de serviços terceirizados por empresas que comprovem o emprego da cota de aprendizes.

Poderão concorrer às vagas reservadas candidatos que se autodeclararem pardos ou pretos durante a inscrição na seleção do estágio. Caso seja constatado que a declaração é falsa, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver sido selecionado ou contratado, será desligado do programa de estágio.

Se um candidato negro aprovado em vaga reservada desistir do estágio, a vaga será ocupada pelo concorrente negro classificado na posição seguinte. E se não houver um número de candidatos negros suficiente para ocupar as vagas, elas poderão ser preenchidas por qualquer candidato.

A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, será responsável pelo acompanhamento do decreto.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Paulo Lima