Governo divulga R$ 3,6 milhões em novos contratos

Foto: Chico Ribeiro

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (2.5) três novos contratos que totalizam investimentos de R$ 3,6 milhões em pavimentações de vias urbanas e implantação de acesso. As publicações podem ser conferidas na página 10.

Entre os contratos assinados estão da pavimentação asfáltica do setor 3 do distrito de Vista Alegre, em Maracaju. A obra que deve durar 180 dias, receberá investimentos da ordem de R$ 593.015,55 e ainda terá ordem inicial de serviço expedida pela Agesul.

Também foi divulgada a contratação da empresa que irá realizar as obras de pavimentação na avenida Goiás, entre as avenidas das Indústrias e Jamil Kauás, em Selvíria. A obra receberá investimentos de R$ 1.967.358,27 e prazo de execução de 180 dias.

Outro investimento divulgado hoje é a implantação do acesso à Latasa, pela rodovia BR 158/MS, numa extensão de 497,5 metros, em Paranaíba. O investimento é de R$ 1.059.770,30 e o prazo de execução de 90 dias, contados a partir da ordem de serviço que será expedida pela Agesul.