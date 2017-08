Governo divulga R$ 4,9 milhões em investimentos para Maracaju e Três Lagoas

O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (9.8) traz a divulgação de novos investimentos para Mato Grosso do Sul. O Governo através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou dois resultados de licitação que totalizam R$ 4,9 milhões para os municípios de Maracaju e Três Lagoas. Confira os resultados na íntegra na página 15.

De acordo com as publicação, no valor de R$ 3,4 milhões será realizada a restauração funcional do pavimento de diversas ruas do centro de Maracaju. Já Três Lagoas receberá a implantação, cascalhamento e a drenagem de pontos críticos de uma rodovia municipal, no trecho do entroncamento da MS – 377 e o entroncamento da BR-262, numa extensão de 27,60 quilômetros. O valor que será investido é de 1,5 milhão.

Segundo a Agesul a ordem de serviço será determinada assim que finalizarem os trâmites contratuais com as empresas vencedoras.