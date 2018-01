Segurança Governo do Estado entrega novas viaturas para a Polícia Militar nesta quinta-feira Mais de 700 viaturas já foram adquiridas e entregues pelo Governo do Estado para os órgãos da segurança pública

A governadora em exercício Rose Modesto, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, participam nesta quinta-feira (25.1) da entrega de viaturas para a Polícia Militar. O evento será na sede do Batalhão de Polícia de Trânsito, na rua Barão do Rio Branco esquina com a Rua Bahia, às 10h. Ao todo foram investidos mais R$ 369,6 mil na compra dos novos veículos, que irão beneficiar os municípios de Bela Vista (1), Eldorado (1), Iguatemi (1), Inocência (1), Itaquiraí (1) e o 17º Batalhão de Polícia de Trânsito da Capital (2). As viaturas foram adquiridos com recursos das multas de trânsito aplicadas pelas cidades conveniadas.

Do total dos recursos arrecadados com as multas, 10% é destinado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), 30% para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que conforme determina a Lei, investe em melhorias nos serviços prestados em todas as cidades e 60% volta para os municípios e são aplicados pelas prefeituras.

Em Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, 54 obedecem a regra do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e firmaram parceria com o Estado, por meio do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), que é presidido por Regina Maria Duarte.

É importante lembrar que o Governo de Mato Grosso do Sul tem realizado o maior investimento da história na área de segurança pública, por meio do programa “MS Mais Seguro”, que foi lançado em 2016, e deve investir até o final deste ano, mais de R$ 115 milhões. Desse valor aproximadamente R$ 90 milhões já foram aplicados na aquisição de 742 novas viaturas, 755 novas armas, mais de 900 mil munições, 8.793 equipamentos de proteção pessoal e reformas por meio do projeto “Mãos que Constroem”.

A solenidade de entrega das viaturas acontece a partir das 10 horas, na sede do 17º Batalhão de Polícia de Trânsito da Capital, em Campo Grande, e conta com as presenças da governadora em exercício Rose Modesto e do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.