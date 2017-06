MS Mais Seguro Governo do Estado entrega três novas viaturas para São Gabriel do Oeste

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul oficializou, nesta segunda-feira (12), a entrega de três novas viaturas para o município de São Gabriel do Oeste. São dois novos veículos para a Polícia Civil e um para a Polícia Militar.





A entrega ocorreu no município de Coxim e contou com a participação dos vereadores Fernando Rocha, Luizinho do Ferro Velho, Rogerio Rohr, Rose Pires e Vagner Trindade. O presidente da Casa de Leis, vereador Valdecir Malacarne, também estava presente, assim como o prefeito, Jeferson Tomazoni, e a vice, Ivone Pierezan.





A entrega de viaturas faz parte do programa “MS Mais Seguro” que está em sua 4ª etapa e garantiu R$ 76.017.879,14 de investimentos nas aquisições de 620 viaturas, 755 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal; além das reformas (R$ 10 milhões) e demais ações que representam mais de R$ 115 milhões de investimentos.





Os vereadores e o prefeito de São Gabriel aproveitaram a ocasião e pediram por melhorias na área de segurança pública. Eles entregaram ao governador e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, ofícios pedindo pela permanência das viaturas usadas no município, além do aumento de efetivo da Polícia Militar e mais de R$ 1 milhão em recursos para obras de pavimentação asfáltica.





A solenidade de entrega das 21 viaturas ocorreu em frente ao Quartel do 5º Batalhão da PM. O governador realizou a entrega de viaturas para Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, para atender, além de São Gabriel, os municípios de: Coxim, Alcinópolis, Camapuã, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.





Entre as autoridades presentes, estavam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, o deputado estadual Eduardo Rocha, prefeitos e vereadores dos municípios da região Norte do Estado. Ainda em agenda em Coxim, o governador também.



Agenda - Também em Coxim, o governo anunciou a construção de 85 unidades habitacionais do Conjunto Taquari II. A construção dos imóveis vai custar cerca de nove milhões e meio de reais. De acordo com o governador, todas as cidades da região norte também serão contempladas com novas moradias.



Em infraestrutura urbana, o município de Coxim foi contemplado com obras de recapeamento e pavimentação asfáltica, além da instalação de uma ciclovia na Avenida Virgínia Ferreira, no valor de 4 milhões de reais de recursos do Estado.



Já as obras de saneamento totalizam quase R$ 7 milhões, aplicados em 26 mil metros de rede de distribuição de água, com 309 novas ligações domiciliares.