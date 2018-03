Governo do Estado lança mais de R$ 3,5 milhões para asfalto e ponte

Foto: Chico Ribeiro

Divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (7.3), por meio da Agência Estadual de Gestão Empreendimentos (Agesul), novos investimentos do Governo do Estado para mais asfalto e ponte em Mato Grosso do Sul. Os quatro editais de lançamento de licitação podem ser conferidos nas páginas 28 e 29.

Para o município de Porto Murtinho a pavimentação das ruas e avenidas terá continuidade e agora serão beneficiadas as ruas Coronel Alfredo Pinto, Capitão Cantalice e 14 de Julho. De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agesul, as obras estão orçadas em R$ 724.889,20. A tomada de preços acontece no próximo dia 23 de março, na sede da Agesul, na Capital.

Outro município beneficiado com mais asfalto e que receberá obras orçadas em R$ 550.916,61 é Pedro Gomes. No município serão pavimentadas as ruas Hugo Acosta, Fortaleza e Constituição. A licitação acontece no dia 9 de abril.

Já Coxim será contemplada com a construção de uma ponte de concreto armado sobre o córrego Figueira, com uma extensão de 40 metros. O valor orçado é de R$ 978.354,45 e a tomada de preços acontece no dia 23 de março. E finalizando os investimentos anunciados hoje, Camapuã será beneficiada com a restauração de diversas ruas, cujos investimentos podem chegar a R$ 1.223.432,15.