Ponto facultativo Governo do Estado transfere feriado e decreta ponto facultativo em 16 de junho

No Diário Oficial do Estado do dia 30 de maio, o governador Reinaldo Azambuja decretou ponto facultativo no dia 16 de junho (sexta-feira) nos municípios onde o dia 13 de junho (terça-feira) é considerado feriado – comemoração do Dia de Santo Antônio. Veja na página 5.

A publicação do decreto ainda mostrou que haverá expediente normal no dia 13 de junho de 2017, em virtude da transferência da comemoração para o dia 16 de junho de 2017.

Com a decisão, servidores estaduais que vivem nestes municípios onde é feriado municipal de Santo Antônio no dia 13 de junho terão dois dias de folga na semana de Corpus Christi: quinta (feriado nacional) e sexta-feira (ponto facultativo).

A folga não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.