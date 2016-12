Compromisso Governo do MS aplicou mais de R$ 500 milhões em investimentos de infraestrutura em 2016

Inauguração de ponte na cidade de Caracol Foto: Edemir Rodrigues

O Governo do Estado investiu mais de R$ 500 milhões em obras de infraestrutura. Em 2016, estradas, pavimentação urbanas, construção de pontes, saneamento e outros foram contemplados com R$ 514.948.828,10 milhões de recursos.

Deste montante, R$ 121.006.760,65 foram para pavimentação, restauração de rodovias e construção de pontes; R$ 214.142.067,45 para infraestrutura urbana, como serviços de pavimentação de vias urbanas, água, esgoto e saneamento; R$159,3 milhões para manutenção de estradas e R$ 20,5 milhões para elaboração de projetos executivos.

Na pavimentação de rodovias e construção de pontes foram entregues obras como o acesso a Usina Iaco na MS-425, em Chapadão do Sul; MS-010 – anel viário de Campo Grande a Rochedinho; acesso a Usina Raizen, na MS-156. E ainda tiveram inicio este ano, obras emblemáticas como a revitalização do prolongamento da Avenida Euler de Azevedo, no trecho da Avenida Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande; retomada da pavimentação da MS-382, próximo a Serra da Bodoquena; pavimentação da Água Fria, em Maracaju.

Neste montante de investimentos para a pavimentação também está incluso o saldo do Programa Obra Inacabada Zero, no valor de R$ 15.566.792,89, cujas obras já foram 97% entregues. “Nos quase zeramos o Programa de Obras Inacabadas, restando apenas os presídios em Campo Grande e o Aquário”, pontuou Miglioli.

Segundo o secretário de Estado de Infraesturura, em 2017 será lançado um pacote de restauração de rodovias, programa que recebera investimentos de 300 a 400 milhões de reais. “Estamos preparando para o ano que vem o programa de restauração de rodovias pavimentadas uma vez que o Governo entende que mais importante que construir novas rodovias é manter os que já temos”.