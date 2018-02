R$ 4 MILHÕES Governo do MS continua aplicando grandes investimentos em infraestrutura em todo Estado "s beneficiados são os municípios de Bonito, Porto Murtinho, Jateí e o distrito de Nova Esperança"

Dando continuidade aos maciços investimentos em asfalto para Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (23.2), no Diário Oficial do Estado (DOE), entre extratos de contrato, lançamento e resultados de licitações mais R$ 4.069.317,18 em novos investimentos. Os beneficiados são os municípios de Bonito, Porto Murtinho, Jateí e o distrito de Nova Esperança. As publicações podem ser conferidas nas páginas 12 e 27.

A primeira publicação refere-se ao contrato entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a empresa vencedora da licitação que irá pavimentar o Jardim Marambaia, em Bonito. As obras de asfalto e drenagem receberão investimentos de R$ 553.355,44 e terão duração de 180 dias, contados a partir da ordem de serviço que ainda será expedida pela Agência.

Também divulgado no DOE, dois resultados de licitação para Jateí, Nova Esperança e Vicentina. Em Jateí e no distrito de Nova Esperança estão previstos os serviços de restauração e tapa buraco, com recursos da ordem de R$ 598.538,11. Já Vicentina, recebe o maior investimento divulgado hoje: R$ 1.983.295,14 para pavimentar e drenar diversas ruas no setor 01 (Distrito Sede) e setor 2 (Vila Rica).

E para concluir os investimentos divulgados na semana, o Governo lançou uma licitação para o município de Porto Murtinho. De acordo com a Coordenadoria de Licitação da Agesul, para asfaltar e drenagem o loteamento Dom Pepe I, os investimentos do Estado podem chegar até R$ 934.083,49, valor orçado da obra. A tomada de preços acontece no dia 13 de março, às 9h, na sede da Agesul, na Capital.