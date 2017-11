IFI Governo é destaque nacional e MS avança e investe na contramão da crise "MS alcançou o segundo lugar no ranking de investimentos, com aumento de 65%"

Enquanto grande parte dos estados brasileiros cortou drasticamente os investimentos, Mato Grosso do Sul conseguiu mesmo na crise ampliar em 65% os recursos estaduais destinados a obras de infraestrutura. Os dados são de relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI), divulgado na segunda-feira (27/11) pelo Jornal O Globo.

De acordo com a publicação, que trás dados do Tesouro Nacional, que diz que 13 estados registraram queda nos investimentos entre 2015 e 2016. Nesse mesmo período, MS foi na contramão da crise econômica, e alcançou o segundo lugar no ranking de investimentos, com aumento de 65%, ficando atrás apenas do Piauí que obteve 73%.

Entre as causas do alto desempenho da gestão estadual estão os ajustes feitos na máquina pública com o intuito de reduzir despesas para focar nas entregas à população. “A crise afetou desde a dona de casa até os governos, mas soubemos realizar as mudanças necessárias para continuar fazendo as entregas que são importantes para população”, destacou o governador Reinaldo Azambuja. “O Governo está gastando menos com sua estrutura e investindo mais nas pessoas”, resumiu.

Confira na íntegra a matéria do Jornal O Globo.