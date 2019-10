MEIO AMBIENTE Governo e ministro atacam Greenpeace: Só atrapalha, diz Bolsonaro Bolsonaro seguiu o discurso de Salles sobre a organização

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) Foto: Reuters

Jair Bolsonaro (PSL) classificou como "terrorismo" o vazamento de petróleo na costa brasileira, caso fique comprovado que foi um ato intencional. Bolsonaro está em viagem a Pequim, e lá, nessa sexta-feira (25), ao ser questionado sobre fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vinculou o Greenpeace aos vazamentos de óleo, Bolsonaro também atacou o órgão dizendo que o este “só atrapalha” o governo.

"Esse Greenpeace só nos atrapalha. Não sei o que ele (Salles) falou, tenho que conversar com ele para entrar em detalhes, mas o Greenpeace só nos atrapalha, não nos ajuda em nada", disse o presidente.

O movimento de política de liberação de agrotóxicos de Bolsonaro é um dos afrontes entre governo e o Greenpeace, que trabalha pela proteção a natureza e preservação da fauna e flora. Somente nos primeiros seis meses do governo bolsonarista o sinal verde para o veneno já liberou a circulação e uso do maior volume de liberação de pesticidas da história do país. Apenas para efeito comparativo, em relação ao mesmo período de 2010, a alta é de 922%.

Foram 166 agrotóxicos liberados entre os dias 1º de janeiro e 30 de abril. Isso é, 42% a mais do que os pesticidas autorizados no mesmo período de 2018. O movimento não é novo, em 2016 foram 277 no ano. Já em 2017, 405. O ápice veio em 2018, com 422 aprovados pela gestão de Michel Temer (MDB).

A era de Jair Bolsonaro (PSL) parece determinada em quebrar o recorde do antecessor Temer. O governo federal já acenou positivamente para a avaliação de outros 365 pedidos de registros. Caso sejam aprovados, a quantidade de pesticidas no mercado brasileiro em um ano pode saltar para 531.

ACUSAÇÃO

Ricardo Salles voltou a atacar a organização ambiental na quinta-feira, 24. O ministro insinuou que a organização poderia estar por trás do vazamento de óleo que afeta todo o Nordeste do País.

O petróleo instaurou o caos na costa brasileira. Mais de 2 mil quilômetros da costa do Nordeste foram atingidos pelo óleo que mudou a cor da areia, do mar e ameaça o ecossistema e a economia de uma das regiões mais importantes para a preservação ambiental. Foto: EBC

No Twitter, o ministro afirmou: "Tem umas coincidências na vida né... Parece que o navio do #greenpixe estava justamente navegando em águas internacionais, em frente ao litoral brasileiro bem na época do derramamento de óleo venezuelano..."

O Greenpeace reagiu e disse que vai acionar, na Justiça, o ministro do Meio Ambiente.

Salles também cobrou "explicação" da ONG e, mais tarde, disse que uma embarcação da entidade "não se prontificou a ajudar”.

O Greenpeace é uma organização não governamental ambiental com sede em Amesterdão, nos Países Baixos, e com escritórios espalhados em mais de 41 países. Em sua defesa a ONG afirmou ser alvo de um ataque com "mentira" e citou que "está ajudando a combater os impactos gerados por esse vazamento e cobrando ações".

Na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), entrou na discussão e escreveu que o ministro "faz ilação desnecessária".