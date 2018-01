Governo favoreceu expansão em MS, diz fundador da Coamo ao inaugurar unidade em Sidrolândia Parceria estadual com iniciativa privada garantiu R$ 740 milhões em investimentos com a construção de dois entrepostos e duas fábricas em três municípios de MS.

Foto: Chico Ribeiro

“Para nós foi muito importante essa participação do Governo do Estado que favoreceu a expansão das atividades em Mato Grosso do Sul”, destacou o diretor-presidente e um dos fundadores da Coamo Agroindustrial Cooperativa, José Aroldo Galassini, ao agradecer ao governador Reinaldo Azambuja na inauguração do entreposto de Sidrolândia, na noite de segunda-feira (29.01).

A parceria do Executivo estadual assegurou a vinda de investimentos privados de cerca de R$ 740 milhões, que já têm resultado na geração de renda e desenvolvimento de pelo menos três municípios sul-mato-grossenses. “A gente está satisfeito com a participação do Estado, tivemos aqui um incentivo diferente até de outros municípios e estados.

Procuramos o governo desde o início e ele nos doou parte do terreno em Dourados, concedeu isenção, fez de tudo para as coisas darem certo e fazermos os investimentos”, detalhou Galassini.Os investimentos da empresa nos últimos anos incluem R$ 44 milhões na unidade que será inaugurada nesta terça-feira (30.1) em Itaporã, R$ 650 milhões em duas fábricas que estão sendo construídas em Dourados, além dos R$ 44 milhões na unidade recém-aberta em Sidrolândia. “Aqui será um entreposto modelo, construído com a maior qualidade. Estamos acreditando no Mato Grosso do Sul”, destacou o diretor da cooperativa – que figura no ranking das maiores empresas do País.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a parceria do poder público com o setor privado é uma maneira eficiente de levar desenvolvimento, geração de emprego, renda e qualidade de vida aos municípios. “Estarmos presentes aqui mostra a importância que o governo dá à participação de vocês no Estado. Eu acredito muito nesse modelo de cooperativa”, enfatizou o governador. Essa postura de apoio da gestão estadual tem assegurado mais de R$ 40 bilhões em investimentos privados ao Estado nos últimos anos.

Secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel destacou que a inauguração da unidade mostra a capacidade dos produtores do município. “O Governo do Estado desde o início desse projeto de crescimento da Coamo tem buscado através de uma política clara de incentivos fiscais de trazer empreendimentos para cá e graças a esse empenho de todo o conjunto a gente tem avançado cada vez mais nesse desenvolvimento”, afirmou.

Logística

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck destacou os investimentos de R$ 5,2 milhões que vem sendo feitos pelo Estado para melhorar o acesso ao Núcleo Industrial de Sidrolândia na rodovia MS-162, em uma das muitas ações para fortalecer as indústrias da região.

As obras incluem a duplicação da pista e a construção de um trevo de acesso às empresas, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul). Em uma segunda etapa, está previsto recapeamento do acesso no sentido Maracaju. Ainda na região, o governo deverá firmar convênio com a prefeitura para abrir um acesso ao frigorífico Balbinos. “Nós vamos implantar esse acesso à rotatória retirando os caminhões do frigorífico o centro da cidade”, destacou Verruck.

Prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, destacou o potencial do município para receber ainda mais investimentos. “Aqui é uma terra próspera e de potencialidades”, ressaltou. Falando em nome da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Enelvo Felini lembrou que Sidrolândia é o segundo maior produtor de milho do Estado, com 178 mil hectares, além de abrigar 203 mil hectares de plantação de soja.

Estiveram também presentes no evento o secretário-adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Senna, o prefeito de Sidrolândia Marcelo Ascoli, o deputado federal Geraldo Rezende, os deputados estaduais Beto Pereira e Mara Caseiro, além de vereadores da região.