Governo faz mobilização em prol da 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executiv

O Governo do Estado nesta semana, realiza o dia D da 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul. Durante três dias o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis e a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja vão percorrer os prédios das secretarias estaduais em ações que visam mobilizar os servidores para a campanha.

“O dia D é uma forma não só de envolver os servidores, mas também de agradecê-los pelo gesto de solidariedade com o próximo. Na ultima edição conseguimos arrecadar 26 mil peças que foram entregues a 24 instituições cadastradas na Sedhast. Com a colaboração de todos, este ano vamos dobrar esse número” ressalta Assis.

A primeira dama do Estado destaca a importância das doações para as famílias que recebem. “Muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas eu tenho tão pouco. Mas esse pouco serve muito para alguém. Quando a gente ouve uma mãe dizer que um cobertor que chegou lá deu para aquecer a família porque dormem cinco na mesma cama, a gente vê que juntos nós somos mais. Vamos nos unir para aquecer as famílias que realmente precisam da nossa ajuda”, avalia Fátima Azambuja.

Apesar de ser uma campanha dos servidores públicos do Estado, toda sociedade pode participar levando as doações a uma das secretarias, fundações e autarquias, ou ainda, na empresa Águas Guariroba e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) que se tornaram parceiros da campanha nesta edição.

Este ano, o Governo do Estado antecipou a campanha para que a triagem e as entregas possam ser feitas antes da chegada do inverno que começa no mês de junho. Podem ser doadas roupas, cobertores e agasalhos novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação. A campanha segue até o dia 5 de maio.

Confira o cronograma dos dias “D” nas secretarias estaduais.

Data Secretaria

Horário

03/05/17 – quarta-feira Sejusp 8h30

03/05/17 – quarta-feira SES 9h

03/05/17 – quarta-feira Semagro 9h30

03/05/17 – quarta-feira SECC 10h15

04/05/17 – quinta-feira Sanesul 8h30

04/05/17 – quinta-feira Seinfra 9h15

04/05/17 – quinta-feira Segov 9h45

04/05/17 – quinta-feira SAD 10h15

05/05/17 – sexta-feira Sefaz 8h30

05/05/17 – sexta -feira Sedhast 9h

05/05/17 – sexta-feira PGE/DPGE 9h30

05/05/17 – sexta -feira SED 10h