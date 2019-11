EMPREENDIMENTO Governo Federal investe R$ 1,5 milhão na restauração de igreja Tombada pelo Iphan em 2012, a Igreja Senhor Bom Jesus do Saivá guarda a tradição das capelas luso-brasileiras coloniais

O restauro marca a volta da imagem do Senhor Bom Jesus do Saivá à igreja Foto: EBC

Igreja Bom Jesus do Saivá, considerada Patrimônio Cultural Brasileiro, recebeu investimento do Governo Federal, cerca de R$ 2,9 milhões para sua restauração. A cidade de Antonina, no Paraná, onde está localizada a igreja e uma estação ferroviária receberá oito intervenções em bens tombados com previsão de recursos do Governo Federal de R$ 16,9 milhões.

Segundo a portaria federal, além da igreja, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao ministério da Cidadania, uma ferroviária também considerada patrimônio histórico também recebeu verba para revitalização.

Ainda conforme o Governo, do montante, cerca de R$ 1,5 milhão foi destinado apenas para a obra na igreja, que deve receber nova pintura e iluminação cenográfica.

A arquiteta e coordenadora técnica do Iphan no Paraná, Anna Finger destacou que a obra na igreja foi cercada de cuidados. Empresas especializadas foram contratadas para garantir a compatibilização de técnicas e materiais. O telhado foi substituído. Houve restauração do tablado em madeira e de todo o revestimento interno e externo com argamassa histórica.

Tombada pelo Iphan em 2012, a Igreja Senhor Bom Jesus do Saivá guarda a tradição das capelas luso-brasileiras coloniais, construída em alvenaria de pedra e com ornamentação austera. A nave e a capela-mor receberão, cada uma, cobertura de telhas cerâmicas do tipo capa e canal sobre estrutura de madeira, em duas águas, com beirais laterais de beira-seveira.

Na estação foram investidos R$ 1,4 milhão na troca do telhado, restauração de esquadrias em madeira, reforma de banheiros e troca dos sistemas elétricos e hidráulicos. A estação foi inaugurada em 1922 e a construção do prédio atual, em estilo eclético, ocorreu em 1916, após um incêndio destruir a antiga estrutura em madeira.