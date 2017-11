kits escolares Governo finaliza compra de uniformes, kits e merenda escolar para 2018 Resultado de um planejamento estratégico na área de compras, a aquisição antecipada garante qualidade, menor preço e entrega no prazo.

Foto: David Majella

Para garantir a entrega dos uniformes, kits escolares e merenda aos 300 mil alunos da Rede Estadual de Ensino no início de ano letivo de 2018, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) finalizou nesta semana, a compra de 290 mil kits escolares e 300 mil camisetas.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, as 300 mil camisetas, compradas a R$ 7,45 a unidade, já estão nos depósitos da Secretaria de Estado de Educação (SED), aguardando o início do ano letivo para a entrega. Os 290 mil kits escolares, inicialmente cotados a R$ 12,6 milhões, foram adquiridos a R$ 8,4 milhões por meio de adesão de ata de registro de preço do FNDE/Ministério da Educação, uma economia real de R$ 4,2 milhões.

“É o cumprimento de mais uma ação de planejamento estratégico do nosso Governo. Ações importantes que foram iniciadas nos primeiros meses do ano, com tempo necessário para que pudéssemos nos programar para efetivar o contrato, realizar o pagamento e negociar a entrega com o fornecedor. Os pais e alunos da Rede Estadual de Ensino podem ficar tranquilos que no primeiro dia de aula, estarão recebendo os uniformes e kits escolares”, pontua Carlos Alberto de Assis.

Ainda segundo ele, para efetivação do contrato da aquisição de camisetas, seis novos orçamentos foram realizados para constatar que o valor pago, de R$ 7,45 por unidade seria efetivamente mais baixo que os preços praticados em mercado.

Composta por 67% de poliéster e 33% de fio modal na cor verde com logomarca em amarelo, as camisetas escolares do Estado têm uma estruturação de fibra mais resistente não permitindo que a malha se deforme ao longo do tempo.Dos 290 mil kits escolares, 71.050 serão repassados aos alunos do Ensino Fundamental inicial, 86 mil distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental final e 132.950 para os estudantes do Ensino Médio e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

O kit 1 atenderá crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. Ele é composto por seis cadernos de capa dura, um caderno de desenho, um caderno de caligrafia, uma agenda escolar e demais materiais como lápis, lápis de cor, giz de cera e outros e foi adquirido ao custo unitário de R$ 27,89. Já o kit 2, destinado a alunos das séries finais do Ensino Fundamental e EJA, é composto por três cadernos universitários e materiais como réguas, lápis, canetas, borrachas, apontadores, colas, tesouras e outros e foi adquirido ao custo unitário de R$ 28,30. Ainda tem o kit 3, para alunos do Ensino Médio, do EJA Médio e da Educação Profissional, composto por cadernos, canetas, esquadro, transferidor, lápis e outros e foi comprado ao custo unitário de R$ 31,52.

Merenda Escolar

Prerrogativa das unidades escolares, a licitação de alimentos para o preparo da merenda escolar, ganhou uma novidade neste ano. Para auxiliar na aquisição, a Central de Compras realizou licitação por regiões. De acordo como o superintendente de Compras Públicas da SAD, Marcos Vinícius, foram realizadas licitações em nove regiões: Bolsão, Leste, Campo Grande, Grande Dourados, Conesul, Pantanal, Norte, Sudoeste e Sul-fronteira. “Levantamos o menor preço por região e repassamos a ata para todas as escolas estaduais para facilitar a aquisição de produtos durante todo ano, com menor preço”, explica completando que ficará a cargo de cada escola qual procedimento irá adotar.