Governo investe R$ 11,3 milhões na revitalização da principal avenida de Dourados No próximo dia 20, o governador Reinaldo Azambuja visita Dourados e assina ordem de serviço para dar início à obra

Principal acesso ao município de Dourados, a avenida Marcelino Pires terá toda sua extensão revitalizada pelo Governo do Estado. O resultado da licitação com a empresa vencedora do certame foi publicado na edição desta quinta-feira (9.11) do Diário Oficial do Estado (DOE). Recursos de R$ 11,3 milhões oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) irão garantir a revitalização dos 7,4 mil metros da avenida.

A previsão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) de término é de 540 dias a partir do início das obras. A empresa responsável pela revitalização da via é a Concrenave Concreto Usinado Naviraí Ltda.

“A melhoria dessa avenida que é um dos eixos principais de Dourados com certeza traz um benefício para toda a sociedade levando segurança e qualidade no tráfego urbano”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

Conforme ele, além dos benefícios diretos aos douradenses, as intervenções ajudam os cofres do município, que deixará de gastar com remendos no asfalto. “Hoje as avenidas de Dourados encontram-se com os pavimentos vencidos, deteriorados, que geram um gasto exagerado. Então, essas obras são muitos importantes porque trazem qualidade de vida, melhoria para o comércio, desenvolvimento para a cidade e economia para o município, inclusive porque ele deixa de disponibilizar recurso com o tapa-buraco nessas avenidas”, explica.

Quadrilátero

Além da licitação publicada hoje, estão em fase de análise de propostas a revitalização das avenidas Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves. Assim que contratadas as empresas, terão início as obras que formam um quadrilátero dos principais acessos do município. A quarta via da lista é a Hayel Bon Faker, que já recebeu obras de recapeamento em parte de sua extensão. O recapeamento dessas quatro vias soma investimentos estaduais de R$ 36 milhões.

O trecho restante da Hayel Bon Faker está em estudo entre Governo e Prefeitura, para análise da viabilidade da reestruturação da via com adequação da capacidade de tráfego e ampliação da faixa de rolamento. Além das obras de revitalização, a gestão estadual firmou convênio com o município repassando recursos para garantir a manutenção de diversas vias de Dourados que estavam em más condições de tráfego, com reparos emergenciais de tapa-buraco.

Para o deputado federal Geraldo Resende, a ação do Governo demonstra o cumprimento de seu compromisso com a cidade. “É dever dos municípios realizarem as obras de recapeamento das vias públicas, porém, neste momento de crise pela qual Dourados vem passando, o Estado intervém de forma generosa possibilitando obras tão significativas como o recapeamento das três principais avenidas de Dourados, sem contar a Hayel Bon Faker, cuja primeira etapa já foi concluída”, afirma.

Geraldo Resende lembra ainda que a atuação integrada do Governo com as bancadas estadual e federal tem garantido diversas outras obras para o município. “Houve uma união de esforços importantes entre os deputados estaduais, os vereadores e Poder Executivo. Sinto-me feliz em, como deputado federal, também ser um dos agentes públicos que lutaram para a conquista desses investimentos para a nossa Dourados”, conclui.