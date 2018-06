Governo MS Governo investe R$ 34,77 milhões em infraestrutura e qualificação

De 2015 a 2017, o Governo do Estado investiu R$ 34,77 milhões em obras de infraestrutura e ações de qualificação profissional para proporcionar mais competitividade às indústrias e micro, pequenas e médias empresas em Mato Grosso do Sul. Os recursos utilizados foram do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), administrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

“O FAI é um fundo específico de apoio à industrialização e fundamental para conseguirmos melhorar as lacunas de competitividade do setor empresarial em Mato Grosso do Sul. Em 2015, o compromisso assumido pelo Governo do Estado foi o de destinarmos o recurso disponível para a finalidade a que ele se destina. Com isso, realizamos importantes investimentos nos últimos três anos, como a melhoria na infraestrutura de núcleos industriais, acessos a indústrias, programas de qualificação e ações para atrair novos empreendimento para o Estado”, diz o titular da Semagro, Jaime Verruck.

De acordo com a legislação, todas as empresas incentivadas pelo Governo do Estado contribuem com 2% do incentivo fiscal recebido, valor que é destinado ao FAI. O secretário lembra que a Lei Complementar Estadual n. 241/2017 convalidou os incentivos fiscais e criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe), mas o FAI não deixou de existir. “A contribuição para o Fadefe dura só três anos, mas o FAI permanece após esse prazo”, acrescenta.

Investimentos

Dentre os investimentos realizados pelo Governo do Estado com os recursos do FAI está a revitalização do Núcleo Industrial do Indubrasil, em Campo Grande, no valor de R$ 7 milhões. Após 40 anos de sua criação, o local recebeu nova pavimentação, duplicação da via principal e drenagem. A obra deu condições para a expansão de indústrias instaladas na região, dentre elas, a ADM, que inaugura sua nova unidade nos próximos dias.

Ainda em Campo Grande, também foi realizada a pavimentação do Centro Empresarial Norte, no valor de R$ 1,9 milhão, sendo que mais R$ 927 mil serão investidos no local, na obra de acesso ao trecho duplicado da BR-163.

Em Dourados, R$ 10,3 milhões foram investidos nas obras de pavimentação, drenagem e acessos às empresas do Núcleo Industrial do município. No Núcleo Industrial de Três Lagoas estão sendo investidos R$ 2,95 milhões nas obras de acesso do local ao aeroporto da cidade e construção de ciclovia, beneficiando os trabalhadores da região.

Ainda no interior do Estado, os recursos do FAI foram investidos nas obras dos polos, núcleos e distritos industriais de Fátima do Sul, Miranda, Maracaju e São Gabriel do Oeste.

Outros dois municípios foram contemplados com outros tipos de auxílio promovido pelo Fundo: Dois Irmãos do Buriti, que recebeu R$ 405 mil para a reativação do frigorífico de pescado do município, além de Caracol, que vai concluir o frigorífico de bovinos da região, com R$ 899 mil do FAI.

“O FAI tem uma série de finalidades e uma dela é auxiliar na competitividade das empresas e micro e pequenas empresas, além de auxiliar na captação de novos inestimentos para o Estado. Por isso, também utilizamos os recursos do Fundo em ações como o Propeq, Rota do Desenvolvimento, Propeq Adensa e na participação de Mato Grosso do Sul no SIAVS, em São Paulo”, finalizou o secretário Jaime Verruck.

Veja na tabela abaixo alguns números dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, com recursos do FAI: