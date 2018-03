Governo lanÃ§a R$ 4,5 milhÃµes em novos investimentos e divulga resultado de reforma de delegacias

Governo lança R$ 4,5 milhões em novos investimentos e divulga resultado de reforma de delegacias

Foto: Chico Ribeiro

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (8.3) mais de R$ 4.503.005,51 de novos investimentos para pavimentação e recapeamento de vias urbanas de Mato Grosso do Sul. As licitações foram divulgadas na página 17 do Diário Oficial do Estado (DOE), e também foram publicados os resultados de três licitações para reforma de delegacias e pavimentação no município de Rio Negro.

A primeira publicação refere-se à tomada de preços para obras de recapeamento e tapa buraco na rua Sete de Setembro e avenida Lindolfo Martins Faria, no município de Iguatemi. De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Ageusl), a obra está orçada em R$ 350.182,36.

Rio Verde de Mato Grosso é o segundo município beneficiado com os editais. A concorrência 016/2018 prevê o maior investimento divulgado hoje e que irá contemplar com restauração diversas ruas com investimentos orçados em R$ 2.980.765,47.

Mais asfalto também será destinado para várias ruas do distrito de Vista Alegre, no setor 3, na região de Maracaju, onde estão previstos investimentos de R$ 629.205,64. E as ruas do centro do município de Aral Moreira devem receber até R$ 542.852,04 para pavimentação asfáltica e drenagem.

Resultados de reformas

Os resultados das licitações divulgados no DOE são destinados para a reforma de duas delegacias e para pavimentação de vias urbanas. A delegacia da Polícia Civil de Bodoquena receberá para reforma R$ 236.782,40. Na mesma região, mas em Miranda, a delegacia receberá investimentos da ordem de R$ 299.125,85.

No município de Rio Negro serão pavimentados as ruas Santos Dumont e as do entorno com investimentos do Governo do Estado da ordem de R$ 1.059.044,33.