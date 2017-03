Redes sociais Governo monitora menções de políticos na rede sobre Previdência Percentual de deputados que debate as mudanças varia de 10% a 13%

Além de tabular os números angariados no Congresso pró-reforma da Previdência, o governo de Michel Temer também decidiu monitorar as redes sociais. A partir de agora, um grupo tem acompanhado as menções feitas pelos parlamentares na internet sobre o assunto.Os resultados, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, descobriu que os aliados do presidente andam acanhados. Nas regiões medidas, o percentual de deputados que debate as mudanças varia de 10% a 13%. A maioria é de oposição e vocaliza opinião contrária à proposta.

Os discursos que são feitos na comissão especial que debate a reforma da Previdência na Câmara também são analisados. Lá, as medições também não são tão animadoras, pois mostram que os aliados do presidente estão mais silenciosos do que os seus adversários.