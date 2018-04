Diário Oficial Governo nomeia novo diretor da Fundação do Trabalho 'João da Silva Cardozo como diretor-presidente da Funtrab

O governo de Mato Grosso do Sul nomeou Anivaldo João da Silva Cardozo como diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). Ele substitui Wilton Acosta, que deixou o cargo em 5 de abril para disputar a eleição deste ano.

De acordo com a assessoria da Fundação do Trabalho, o novo presidente ocupava o cargo de diretor-executivo. Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (dia 19), saiu a exoneração dele neste cargo e também a nomeação como diretor-presidente.

Acosta estava na Funtrab desde 2015. Durante sua gestão, foi implantado a Carteira de Trabalho no formato digital, além da primeira Casa de Qualificação, no qual passaram ao menos 2 mil pessoas, de acordo com dados da agência de emprego.

Ainda conforme a assessoria, o ex-diretor se afastou do cargo para disputar a eleição de deputado federal pelo PRB. (Com CG News).