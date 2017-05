Corpo de Bombeiros Governo reforça estrutura operacional dos Bombeiros com entrega de 21 novas viaturas No período de dois anos e quatro meses Governo do Estado elevou em 80% número de viaturas.

Foto: Chico Ribeiro

Para reforçar a estrutura do Corpo de Bombeiros e dar melhores condições de atendimento à população, o Governo do Estado entregou 21 novas viaturas ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu na tarde desta terça-feira (23.5), na praça do Rádio Clube, em Campo Grande. Ao todo, nos dois anos e cinco meses da atual gestão, a frota de viaturas da corporação teve um incremento de 80%. Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, a Segurança Pública segue como uma das prioridades do governador Reinaldo Azambuja.

Foram entregues 21 veículos, sendo 10 ABT’s (Auto Bomba Tanque – caminhão de combate a incêndio); 6 ABSR (Auto Busca Salvamento e Resgate); 1 ABR com guincho (Auto Bomba Rápido – caminhonete) e 4 UR’s (Unidade de Resgate – ambulância).“Em dois anos e cinco meses houve um acréscimo de 80% no número de viaturas de resgate (UR) e 125% a mais de veículos nas de combate a incêndio (ABT). No caso dos ABT’s, as 16 que operavam no início de 2015 eram em sua maioria caminhões antigos e adaptados. Hoje, com muito trabalho, estamos aqui garantindo melhores condições de trabalho aos bombeiros, entregando 21 viaturas novas, equipadas com ferramentas modernas. Além disso, os investimentos do governo do Estado têm como objetivo principal prestar socorro rápido e seguro aos cidadãos sul-mato- grossenses em situações de risco, urgência e emergência”, declarou o governador.

Reinaldo pontuou ainda que desde que assumiu o governo, foram viabilizadas 41 unidades de resgate e 20 caminhões de combate a incêndio, principais viaturas que prestam socorro direto à população. Com isso, o Programa MS Mais Seguro está garantindo o maior incremento na frota da história do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.“Somente neste evento estão sendo investidos quase R$ 10 milhões. São 16 municípios contemplados. No último sábado (20) estivemos em Dourados, onde entregamos outras oito viaturas para as forças policiais e bombeiros. Isso mostra que mesmo com a crise, MS se mantém de pé. Foram convocados mais de cinco mil homens e mulheres entre policias civil, militares, agentes penitenciários. Esse ano devem ser autorizados mais dois cursos e em 2018 vamos zerar a fila das promoções que há muito tempo estava parada. Esse reforço na estrutura é seguramente o maior investimento da história da corporação e vem resgatar a autoestima dessa, que hoje é uma das melhores forças policias do nosso País, frisou.

O municípios contemplados são Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Ponta Porã, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Aquidauana, Jardim, Nova Andradina, Coxim, Aparecida do Taboado, Amambai, Paranaíba, Mundo Novo, Maracaju e Costa Rica. Na avaliação do comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Esli Ricardo de Lima, a atual gestão vem promovendo melhorias inéditas dentro da corporação.

“O MS Mais Seguro trouxe o maior investimento da história da nossa corporação. O programa possibilitou a aquisição de 20 ABT’s zero quilômetro, somadas as 16 viaturas da frota que em sua maioria eram veículos adaptados à função de combate a incêndio. Além disso, na atual gestão, de forma inédita foram adquiridos sete motonáuticas (jet ski), considerando a grande bacia hidrográfica do Estado; municípios que tem população ribeirinha como Aquidauana, Porto Murtinho e Coxim foram beneficiadas no ano passado com essas aquisições. Nós só temos a agradecer a valorização do nosso trabalho pelo governador Reinaldo Azambuja e seguir com nossa missão de resguardar a vida dos nossos cidadãos”, finalizou.