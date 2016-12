Política Governo retoma à tarde reunião para discutir medidas econômicas

Foto: Marcos Corrêa/PR

A reunião do presidente Michel Temer com a equipe econômica para discutir medidas visando estimular a economia foi interrompida no fim desta manhã. Temer e ministros voltam a se reunir às 16h e, em seguida, as medidas deverão ser anunciadas.

Hoje, pela manhã, participaram do encontro os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira.

Ontem (14), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que o governo estuda flexibilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), permitindo o uso de parte dos recursos para o pagamento de dívidas.

Durante seminário, o ministro destacou que o endividamento das empresas e das famílias é o grande responsável pelo atraso na recuperação da economia. Ele afirmou que a demora na tomada de medidas para enfrentar uma crise que dura dois anos tornou mais longo o processo de recuperação. Reafirmou que a economia voltará a crescer em 2017, principalmente a partir do segundo semestre.