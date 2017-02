Investimento Governo suplementas R$ 55,1 milhões para pastas e recursos estaduais

Nesta sexta-feira (24) tornou-se pública a abertura de créditos suplementares avaliados em mais de R$ 55,1 milhões. O valor supera o número de créditos cancelados das pastas do governo estadual, de R$ 38,1 milhões.

O que restou dos suplementos foi destinado ao Fesa (Fundo Estadual de Saúde), que recebeu R$ 16,1 milhões em créditos suplementares.

Discorre no decreto que o Fundo utilizará os recursos para adequação de unidades da rede de atenção especializada em saúde, e para a atenção à saúde de forma regionalizada.

Ainda foram cancelados R$ 35,3 milhões de recursos da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), que foram transferidos à Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do sul). Os recursos serão utilizados para pagamentos de servidores inativos e pensionistas.

odas as suplementações e cancelamentos de orçamentos de cada pasta estão disponíveis no Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 5 e 6.

O decreto foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel. (Com assessoria).