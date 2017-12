Desaprovação Governo Temer tem 71% de reprovação, diz Datafolha O Datafolha realizou 2.765 entrevistas entre 29 e 30 de novembro, em 192 cidades

A pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste domingo (3) pelo jornal Folha de S.Paulo aponta que o governo do presidente da República, Michel Temer (PMDB), é considerado ruim/péssimo por 71% dos entrevistados.

Os que consideram o governo como regular são 23%, seguido de ótimo/bom com 5% e 1% respondeu que não sabe.O Datafolha realizou 2.765 entrevistas entre 29 e 30 de novembro, em 192 cidades.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.O estudo indica que o nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de dois pontos percentuais, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

PESQUISA ANTERIORES

No final de setembro, a pesquisa do sobre a aprovação do governo Temer apontou que 73% o consideravam ruim ou péssimo; 20% o consideravam regular; 5% bom ou ótimo; e 2% não souberam opinar.

Em junho, o Datafolha indicou que 69% o consideravam ruim ou péssimo; 23% avaliavam o governo como regular; e que 7% o consideravam bom ou ótimo; 2% não souberam opinar.