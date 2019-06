ESTADUAL Governo usa números da Loteria para sortear 602 apartamentos: entenda 35,6 mil famílias poderão concorrer aos apartamentos no sábado (29)

Construção de apartamentos no bairro Aero Rancho Foto: Edemir Rodrigues

Ao todo 35.621 famílias poderão concorrer ao sorteio de 602 apartamentos, no próximo sábado (29), a partir das 9h em Campo Grande. Os apartamentos serão entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Conforme o executivo estadual. O sorteio será transmitido ao vivo pelo Facebook e será realizado pela Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab), os números do último sorteio da Loteria Federal serão utilizados.

Conforme a Agehab, o modelo de sorteio a partir dos números da Loteria do último sábado (22), atende a um pedido do Ministério das Cidades do Governo Federal, que permitiu o sorteio dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de duas sistemáticas: ou pelos números da Loteria, o que segundo o executivo estadual dará ampla igualdade ao sorteio; ou ainda poderia ser usada uma segunda métrica, essa seria, utilizar a quantidade de candidatos participantes do sorteio por grupos, que são divididos da seguinte maneira: Grupo I – Candidatos que atendam no mínimo 4 até 6 critérios (60%); Grupo II – Candidatos que atendam no mínimo 2 e no máximo 3 critérios (25%); e Grupo III: Candidatos que atendam no máximo 1 critério (15%), o segundo modelo não será aplicado no sorteio do sábado.

O modelo de sorteio escolhido pelo Governo de MS, funcionará da seguinte maneira: sorteio aleatório de números definidos exclusivamente pelo Ministério das Cidades, a partir dos números sorteados pela Loteria no sábado.

O site MS Notícias entrou em contato com Agehab, que explicou, que o modelo dará mais igualdade ao sorteio, podendo assim qualquer pessoa ser contemplada. Esse sistema solicitado pelo ministério das cidades foi implantado em 6 de maio de 2016.

Ao todo, 210 moradias do Condomínio Residencial Portal Laranjeiras; 154 do Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III; 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 7; e 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 8.

As famílias habilitadas ao sorteio já passaram por uma primeira seleção, levando em conta as nescessidades dessas pela moradia, os critérios foram aplicados em todos os estados, estão nessa lista: famílias residentes em área de risco, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias com pessoa com deficiência. Critérios adicionais aos estados: famílias com filho menor de 18 anos, famílias monoparentais e famílias com pessoa com doença crônica incapacitante para o trabalho.

A lista dos sorteados estará disponível no site da Agehab logo após o sorteio. Em um prazo de até 15 dias, as famílias devem agendar a apresentação dos documentos nos Postos de Atendimento “Fácil”.

Os sorteados devem apresentar: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, Relatório Resumo do Cadastro Único, holerite do último mês, Carteira de trabalho e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Com esses documentos, a Agehab montará dossiês que serão encaminhados à Caixa Econômica Federal para aprovação final do candidato.