Governo vai investir R$ 1,3 milhão em ruas de Caarapó

Investindo fortemente em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (4.1) mais um grande investimento para asfaltar ruas do município de Caarapó. O anúncio foi feito no Diário Oficial do Estado (DOE), na página 11.

De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a pavimentação asfáltica e drenagem das ruas Maranhão e XI de Novembro, no bairro Santo Antônio, estão orçadas em R$ 1.376.822,5.

A tomada de preço acontece às 15 horas, no dia 22 de janeiro, na sede da Agesul, na Capital