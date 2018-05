Habitação Governos beneficiarão 377 famílias com moradias próprias em Ribas do Rio Pardo

Foto: Denilson Secreta

Debaixo da sombra da casa própria, José e a esposa Aline observam atentos a solenidade de entregas de 59 unidades habitacionais em Ribas do Rio Pardo. O evento de governo reúne uma centena de pessoas, já que é no local onde as famílias beneficiadas pegarão as chaves dos imóveis.

“É uma emoção muito grande, pois tem três anos que estamos casados e só agora conseguimos comprar uma casa”, revela Aline Araújo, 23 anos. “Moramos de aluguel e pagamos R$ 500 por mês. Aqui fomos beneficiados pelo Governo e pela Prefeitura e, sempre precisar da entrada nenhuma, vamos ter uma casa com a parcela de R$ 100 a menos que o aluguel”, diz José Araújo, 24.

O casal é um dos contemplados do Residencial Nova Esperança II, construído em Ribas do Rio Pardo pelos governos Federal, Estadual e Municipal. O empreendimento recebeu investimentos de R$ 4,2 milhões e foi o segundo entregue na cidade durante a gestão Reinaldo Azambuja. Ao todo, o governador afirma que até o final de 2018 serão 377 famílias rio-pardenses beneficiadas com moradias.

“Esse dado mostra nossa preocupação com habitação digna e de qualidade. A nível de Mato Grosso do Sul já ultrapassamos 20 mil unidades habitacionais entregues, e vamos ultrapassar as 27 mil unidades até o fim deste ano”, destaca Reinaldo Azambuja.

Em outro ponto da solenidade de entrega de imóveis está o auxiliar de escritório Ednaldo Augusto Pereira, 38, acompanhado da esposa esteticista Luciene Maciel Pereira, 35, e da filha de cinco anos. Feliz com a aquisição, ele lembra das dificuldades que passou esperando pela moradia. “Estamos há sete anos no município tentando financiamento e não conseguindo. Hoje, graças a Deus, estamos com nossa casa”, fala.

Filha de Aquidauana, a vendedora Dariane Aparecida Chuba, 26, teve mais sorte, pois deixou a casa dos pais para a casa própria no Residencial Nova Esperança II. “Moro aqui em Ribas desde bebê e agora estou realizando o sonho da casa própria. É uma emoção muito boa, pois meu pai e minha mãe demoraram tanto tempo para conseguir a deles e eu consegui a minha bem antes”, fala.Imóveis

Os primeiros imóveis entregues em Ribas do Rio Pardo pelo governador Reinaldo Azambuja pertencem ao Loteamento Parque Estoril Residencial das Acácias. São 50 unidades habitacionais construídas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias foram construídas com R$ 1,6 milhão, sendo R$ 376 mil do Governo Estadual e o restante da União.

Com 59 casas, o Residencial Nova Esperança II – entregue nesta semana pelo governador – recebeu R$ 4,2 milhões de investimentos, sendo R$ 367 mil do Estado e o restante da União. A prefeitura doou os terrenos para a construção.

Para os próximos meses, o Governo estima entregar na cidade 192 moradias construídas pelo Lote Urbanizado – com terrenos doados pela prefeitura e investimento de R$ 2 milhões do Estado; e 76 unidades habitacionais do Residencial Nova Esperança II – 2ª e 3ª etapas – com investimento de R$ 6,8 milhões do Município, Estado e União.